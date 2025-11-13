< sekcia Regióny
Trenčín si pripomenie Nežnú revolúciu večerom hudby, filmu a spomienok
Festivalový večer prinesie program, ktorý oslávi slobodu v jej rôznych podobách - ako odvahu hovoriť nahlas, ako pamäť na spoločenské zmeny a ako kultúrny prejav jednotlivcov aj komunít.
Autor TASR
Trenčín 13. novembra (TASR) - Diskusiu, koncerty, filmové premietanie aj verejnú tvorbu samizdatu ponúkne v piatok (14. 11.) festival Zvuky demokracie: Nežná v trenčianskom Kultúrno-kreatívnom centre (KKC) Hviezda. Festival je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Festivalový večer prinesie program, ktorý oslávi slobodu v jej rôznych podobách - ako odvahu hovoriť nahlas, ako pamäť na spoločenské zmeny a ako kultúrny prejav jednotlivcov aj komunít. Súčasťou podujatia bude diskusia o priebehu revolúcie v regiónoch, premietanie dokumentárneho filmu Spievajúca revolúcia a verejná tvorba samizdatového zborníka výpovedí občanov.
Diskusia s názvom Nežná pod oknom: Ako prebiehal november ’89 v československých regiónoch? otvorí pohľad na revolučné dni mimo hlavných miest. Návštevníci budú môcť po celý večer navštíviť workshop Samizdata ’26. Pôjde o priestor inšpirovaný samizdatovou tradíciou, doplnený tematickými kulisami, kde budú mať možnosť zanechať vlastnú výpoveď, myšlienku, spomienku či báseň pomocou písacích strojov.
Hudobný program otvorí o 18.00 h kapela Karpatské chrbáty, o 21.00 h vystúpi poľská skupina Hańba! Verejný priestor Trenčína ožije aj vďaka Ateliérom slobody, ktoré nájdu návštevníci na Sládkovičovej ulici a Mierovom námestí. Tieto intervenčné body pripomenú historický obsah novín, ktoré v rokoch 1989 a 1990 vydávala trenčianska Verejnosť proti násiliu.
Podujatie „Zvuky demokracie: Nežná“ je súčasťou širšieho formátu Zvuky demokracie - série kultúrno-občianskych aktivít, ktoré v rámci EHMK Trenčín 2026 reflektujú demokratické zápasy minulosti a prítomnosti. Festivalové dni budú od jesene 2025 do konca roka 2026 pripomínať dôležité historické medzníky, ako Nežnú revolúciu, Karafiátovú revolúciou v Portugalsku či obnovu nezávislosti pobaltských štátov.
