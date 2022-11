Sobotná prechádzka Trenčínom bude o rodine Medňanských

Trenčín 3. novembra (TASR) – Najbližšia Prechádzka mestom Trenčín so sprievodcom bude v sobotu (5. 11.) o rodine Medňanských. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Účastníci prehliadky sa podľa nej dozvedia, prečo Alojz Medňanský na 20 rokov prerušil úspešnú kariéru v štátnych službách, čím boli osobitné denníky Ladislava Medňanského i to, s ktorým svetoznámym maliarom vystavoval v Paríži svoje diela.



"Základom bohatstva rodu Medňanských boli majetky na Slovensku, najmä na Považí. Alojz Medňanský, autor diela Malebná cesta dolu Váhom, bol študentom piaristického gymnázia. Obrazy uznávaného maliara európskeho významu Ladislava Medňanského, ktorý sa narodil v Beckove, sa nachádzajú aj v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne," uviedla Ságová.



Cyklus Prechádzky mestom so sprievodcom pripravuje Kultúrno-informačné centrum (KIC) Trenčín. Sobotná prechádzka odštartuje o 16.00 h pred KIC na Mierovom námestí. Sprievodkyňou bude Zuzana Novodvorská.