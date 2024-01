Sociálny šatník v Trenčíne zmenil otváracie hodiny

Trenčín 4. januára (TASR) - Sociálny šatník v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici v Trenčíne zmenil od začiatku roka otváracie hodiny. Bude otvorený každú stredu od 14.00 do 17.00 h. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Aktuálne je možné do šatníka nosiť nepotrebné čisté oblečenie a obuv (pánske, dámske, detské), spodnú bielizeň, posteľné obliečky, plachty, domáce potreby (taniere, hrnčeky, príbory a podobne), drogériu, hračky.



"Prosíme Trenčanov, aby do šatníka nenosili dámske kostýmy, pánske obleky, kabáty, tesilové nohavice, staré svetre. Rovnako veci, ktoré sa už nedajú využiť. Zbytočne to zaberá čas pracovníčkam šatníka, ktoré musia takýto tovar nachystať do zberného dvora," pripomenula Ságová.