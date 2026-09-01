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Trenčín sprístupnil lávku na Fiesta moste pre cyklistov a chodcov
Nosnú časť lávky tvorí oceľová konštrukcia s obojstranným zábradlím.
Autor TASR
Trenčín 1. septembra (TASR) - Trenčianska radnica v utorok sprístupnila lávku na Fiesta moste pre cyklistov aj chodcov. Cyklisti budú musieť dočasne zostúpiť z bicykla a po lávke ho tlačiť. V budúcnosti bude lávka slúžiť výhradne pre cyklistov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Lávka vedie pozdĺž 255 metrov dlhého bývalého železničného mosta, na ktorom ešte prebiehajú dokončovacie práce v rámci jeho premeny na promenádny most. Všetko je zabezpečené tak, aby ľudia idúci po lávke neboli ohrození,“ doplnila hovorkyňa.
Nosnú časť lávky tvorí oceľová konštrukcia s obojstranným zábradlím. Jej šírka je 3,13 metra. Povrch tvorí kompozitná doska s povrchovou protišmykovou úpravou. Dostať sa na lávku z centra mesta je možné z Mládežníckej ulice podchodom pri kolibe a z hrádze smerom od plavárne. Zo Zámostia sa dá na lávku dostať z hrádze od penziónu Zuzana.
„Predčasným užívaním lávky chceme skrátiť obdobie nutnosti obchádzky. Od marca minulého roka bolo nutné využívať na prechod z jedného brehu Váhu na druhý niekoľkokilometrovú obchádzku cez starý cestný most,“ pripomenula Ságová.
Všetky stavebné práce na budúcom Fiesta moste, vrátane odstránenia nedostatkov a dokončenia nedorobkov, sa podľa hovorkyne ukončia do konca septembra tohto roku. Ide o jednu z nosných investícií Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026, financovanú z Programu Slovensko. Fiesta most bude súčasťou záverečného ceremoniálu EHMK koncom novembra.
Zrekonštruovaný starý železničný most zohrá dôležitú úlohu v rozšírení centra Trenčína na druhý breh Váhu, ale bude tiež promenádny a pobytový priestor so zeleňou, s možnosťou občerstvenia či kultúrnymi a športovými aktivitami.
„Lávka vedie pozdĺž 255 metrov dlhého bývalého železničného mosta, na ktorom ešte prebiehajú dokončovacie práce v rámci jeho premeny na promenádny most. Všetko je zabezpečené tak, aby ľudia idúci po lávke neboli ohrození,“ doplnila hovorkyňa.
Nosnú časť lávky tvorí oceľová konštrukcia s obojstranným zábradlím. Jej šírka je 3,13 metra. Povrch tvorí kompozitná doska s povrchovou protišmykovou úpravou. Dostať sa na lávku z centra mesta je možné z Mládežníckej ulice podchodom pri kolibe a z hrádze smerom od plavárne. Zo Zámostia sa dá na lávku dostať z hrádze od penziónu Zuzana.
„Predčasným užívaním lávky chceme skrátiť obdobie nutnosti obchádzky. Od marca minulého roka bolo nutné využívať na prechod z jedného brehu Váhu na druhý niekoľkokilometrovú obchádzku cez starý cestný most,“ pripomenula Ságová.
Všetky stavebné práce na budúcom Fiesta moste, vrátane odstránenia nedostatkov a dokončenia nedorobkov, sa podľa hovorkyne ukončia do konca septembra tohto roku. Ide o jednu z nosných investícií Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026, financovanú z Programu Slovensko. Fiesta most bude súčasťou záverečného ceremoniálu EHMK koncom novembra.
Zrekonštruovaný starý železničný most zohrá dôležitú úlohu v rozšírení centra Trenčína na druhý breh Váhu, ale bude tiež promenádny a pobytový priestor so zeleňou, s možnosťou občerstvenia či kultúrnymi a športovými aktivitami.