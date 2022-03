V tajnom hlasovaní zvolili za hlavnú kontrolórku Trenčína L. Zigovú

Trenčín 23. marca (TASR) – Staronovou hlavnou kontrolórkou mesta Trenčín bude Libuša Zigová. Rozhodli o tom v stredu tajným hlasovaním poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Jej jediný protikandidát, Marián Juruš, sa 22. marca vzdal kandidatúry.



Za zvolenie Zigovej do funkcie hlavnej kontrolórky hlasovalo 14 zo 17 prítomných poslancov. Na zvolenie bola potrebná nadpolovičná väčšia všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých je 25. Nové funkčné obdobie jej začne plynúť 1. apríla.



Ako vo svojom vystúpení pred plénom povedala Zigová, v oblasti kontroly pracuje 30 rokov, z toho ako hlavná kontrolórka v Trenčíne 13 rokov. Po vzniku Slovenskej republiky pracovala v Najvyššom kontrolnom úrade SR i účtovnom dvore audítorov Európskej únie v Luxembursku.



„Práca v NKÚ ma naučila profesionalite, odbornosti a diplomacii. Na európskej úrovni som sa prvýkrát stretla s názorom, že zmyslom kontroly je prevencia, nie represia. Poznatky a skúsenosti z oboch inštitúcií využívam vo svojej práci dodnes,“ doplnila staronová kontrolórka.



Ako dodala, na trenčianskej radnici je vybudovaný účinný systém kontroly. Systém kontroly samospráv podľa nej málokto z laikov pozná, preto sa názory na ňu rôznia.



„Nie je správne, ak sa politika mieša s odbornosťou. Vôbec si neviem predstaviť, že by som si nechala akýmkoľvek spôsobom zasahovať do výkonu kontroly. Našťastie, to nikto neskúšal. Prajem si, aby nastavené procesy fungovali aj naďalej a aby mesto prosperovalo,“ zdôraznila Zigová