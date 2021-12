Starý železničný most v Trenčíne rozozvučia ľudské kroky

Trenčín 13. decembra (TASR) – Prechádzka po starom železničnom moste v Trenčíne ponúka hudobný zážitok. Most reaguje na kroky prichádzajúcich a odchádzajúcich ľudí. Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, ak na most vojde človek, ozve sa jedna hudobná vrstva. Ďalší prechádzajúci spustí svojimi krokmi druhú, a tak to môže pokračovať až do skladby zloženej zo 16 jedinečných hudobných vrstiev. Po odchode človeka z mosta sa stopa zase vypne.



Autorom hudby, s ktorou interaktívne umelecké dielo pracuje, je mladý interpret Toello, pochádzajúci z Trenčianskych Teplíc. Za celým projektom stojí občianske združenie Trakt a spolutvorcovia z kultúrnej i technologickej oblasti. S realizáciou pomohol tím Trenčín2026.



Podľa Štefana Oliša z občianskeho združenia Trakt dielo reaguje na potrebu spolupráce a spolupatričnosti. Napríklad pri snahe získať titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026, ale i v zjednotení kultúrnej a umeleckej obce. Reaguje však aj na polarizáciu spoločnosti v rôznych oblastiach. Zvuková inštalácia prezentuje myšlienku „v jednote je sila“.



„Len vzájomnou prítomnosťou dokážeme rozohrať hudobnú skladbu v plnom jej znení. Jednotlivec hrá síce zásadnú rolu, no celok sám vytvoriť nedokáže,“ doplnil Oliš.



Starý železničný most v Trenčíne prestal po rekonštrukcii železničnej trate slúžiť svojmu účelu. Do majetku ho získalo mesto. Aktuálne slúži cyklistom a chodcom. Po piatkovom (10. 12.) rozhodnutí medzinárodnej poroty o tom, že Európskym hlavným mestom kultúry 2026 sa stane Trenčín, bude most zohrávať jednu z kľúčových úloh v projekte EHMK 2026.