< sekcia Regióny
Trenčín takmer zdvojnásobil kapacitu koncertnej sály ZUŠ K. Pádivého
V sále vymenili podlahu, pribudlo pódium, ktoré v pôvodnej sále nebolo. Prácam predchádzalo vyjadrenie statika a bezpečnostného technika.
Autor TASR
Trenčín 19. novembra (TASR) - Trenčianska radnica za takmer 38.000 eur zrekonštruovala koncertnú sálu Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Karola Pádivého. Kapacita sály sa po rekonštrukcii zvýšila zo 70 na 130 divákov. Novú sálu otvoria slávnostným koncertom v stredu o 17.00 h. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
V sále vymenili podlahu, pribudlo pódium, ktoré v pôvodnej sále nebolo. Prácam predchádzalo vyjadrenie statika a bezpečnostného technika. Museli urobiť nový únikový východ s kovovým schodiskom z vonkajšej strany budovy.
„Keď sme chceli robiť väčšie koncerty, museli sme hľadať a prenajímať si priestory mimo školy, tu sme to kapacitne nemohli zvládnuť. Teraz vieme, že aj takéto koncerty budeme môcť urobiť u nás. Nebola to lacná záležitosť a sme za to vďační. Aj preto organizujeme slávnostný koncert. Účinkovať budú prevažne naši kolegovia - pedagógovia a aj žiaci školy,“ skonštatovala riaditeľka ZUŠ Lenka Sijková Sopoligová.
Ako dodala, škola dostala pred dvomi rokmi od mesta nový klavírny nástroj za 60.000 eur. ZUŠ má klavírne oddelenie a 13 pedagógov vyučujúcich hru na klavíri.
„Nadpolovičná väčšina zo všetkých 1217 žiakov školy sú hudobníci a v podstate každý hudobník potrebuje klavírny sprievod, takže celý hudobný odbor túto sálu využije,“ doplnila riaditeľka s tým, že s využitím novej sály počítajú aj v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.
V sále vymenili podlahu, pribudlo pódium, ktoré v pôvodnej sále nebolo. Prácam predchádzalo vyjadrenie statika a bezpečnostného technika. Museli urobiť nový únikový východ s kovovým schodiskom z vonkajšej strany budovy.
„Keď sme chceli robiť väčšie koncerty, museli sme hľadať a prenajímať si priestory mimo školy, tu sme to kapacitne nemohli zvládnuť. Teraz vieme, že aj takéto koncerty budeme môcť urobiť u nás. Nebola to lacná záležitosť a sme za to vďační. Aj preto organizujeme slávnostný koncert. Účinkovať budú prevažne naši kolegovia - pedagógovia a aj žiaci školy,“ skonštatovala riaditeľka ZUŠ Lenka Sijková Sopoligová.
Ako dodala, škola dostala pred dvomi rokmi od mesta nový klavírny nástroj za 60.000 eur. ZUŠ má klavírne oddelenie a 13 pedagógov vyučujúcich hru na klavíri.
„Nadpolovičná väčšina zo všetkých 1217 žiakov školy sú hudobníci a v podstate každý hudobník potrebuje klavírny sprievod, takže celý hudobný odbor túto sálu využije,“ doplnila riaditeľka s tým, že s využitím novej sály počítajú aj v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.