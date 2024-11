Trenčín ukončil revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Juh

Trenčín 28. novembra (TASR) - Trenčianska radnica ukončila revitalizáciu vnútrobloku ohraničeného Západnou ulicou na sídlisku Juh. Mesto do revitalizácie investovalo takmer 320.000 eur. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Špecifikom priestoru je svahovitosť, ktorá bola už pred revitalizáciou riešená betónovými opornými múrmi. Funkčne bola táto lokalita rozdelená na dve herné zóny s centrálnym trávnikom. Jej nové riešenie vychádza z pôvodného stavu a zároveň dopĺňa priestor o moderné herné prvky, nový mobiliár, bezbariérové prístupy, či atypické sedenia," uviedla hovorkyňa s tým, že priestor bude ešte do ukončenia kolaudácie oplotený.



Vo vnútrobloku podľa nej vznikla aktívna zóna detského ihriska s hernými prvkami. Deti tu nájdu centrálnu vežu, trampolínu, lanovú dráhu, hojdačku a pieskovisko. Na opačnej strane vznikla oddychová zónu s trvalkovými výsadbami a voľná plocha s budúcim pobytovým trávnikom s rôznym využitím. Nový mobiliár tvorí 13 parkových lavičiek, typové napájadlo a päť stojanov na bicykle.



"Osvetlenie novej oddychovej časti bude plynulo regulovateľné podľa intenzity osvetlenia pomocou integrovaného SMART systému. Keďže ide o odpočinkový priestor s vysokým podielom zelene v obytnej časti, osvetlenie bude ladené do teplých tónov farby. V spoločenskom priestore sú nové oblúkové steny z tehlového muriva," doplnila Ságová.