V lete budú všetky trenčianske škôlky fungovať v obmedzenom režime

Trenčín 17. júna (TASR) – Všetkých 16 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín otvoria do 3. júla. V ďalších týždňoch sa ich prevádzka bude riadiť harmonogramom, ktorý schválili rodičia.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, prevádzka materských škôl v júli a auguste bude podobná minulým rokom. Rodičia môžu využiť možnosť umiestniť svoje dieťa aj do inej škôlky v čase, kedy bude tá ich škôlka zatvorená. Väčšinou to kapacitné možnosti dovoľujú.



Harmonogram otvorenia jednotlivých materských škôl počas letných mesiacov je zverejnený na webovej stránke mesta. V týždni od 24. do 28. augusta budú všetky mestské škôlky zatvorené, aby sa ich priestory pripravili na nový školský rok.