V sobotu budú v Trenčíne odvážať staré spotrebiče

Trenčín 2. apríla (TASR) - Mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu organizuje v sobotu (6. 4.) bezplatný zber starých spotrebičov z domácností. Záujemcovia musia odvoz nahlásiť najneskôr do stredy 3. apríla. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Na telefónne číslo 032/650 44 18 alebo na mail renata.palova@trencin.sk je potrebné nahlásiť typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt.



"Elektrospotrebiče musia byť vyložené vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu už o 8.00 h ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je potrebné umožnenie vstupu do priestorov, kde sú spotrebiče uložené," doplnila hovorkyňa.



Z časových dôvodov sa nevynáša elektroodpad z bytov, pivníc a povál. Odvoz sa týka veľkých spotrebičov (chladničky, práčky, televízory), ako aj malých spotrebičov (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera.