V sobotu sa v Trenčíne začne jarné upratovanie, potrvá sedem týždňov

Trenčín 25. marca (TASR) - V sobotu (29. 3.) sa v Trenčíne začne organizované jarné upratovanie. Začne sa na sídlisku Juh a bude trvať najbližších sedem sobôt. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené vždy dva, jeden na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a podobne), druhý kontajner bude slúžiť na odloženie iného odpadu s výnimkou drobného stavebného odpadu.



Elektroodpad je potrebné odložiť pri veľkoobjemových kontajneroch, do kontajnerov nepatrí, rovnako ako pneumatiky - tie patria do pneuservisu alebo ich je možné odovzdať v sieti distribútorov pneumatík.



"Upozorňujeme, že hádzať do veľkoobjemových kontajnerov akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý sú kontajnery určené, je prísne zakázané. Zároveň prosíme obyvateľov, aby nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Pri porušení hrozí pokuta do 1500 eur," zdôraznila hovorkyňa.