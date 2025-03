Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne sa dočasne sťahuje

Trenčín 24. marca (TASR) - Verejná knižnica Michala Rešetku (VKMR) na Hasičskej ulici v Trenčíne sa dočasne sťahuje do náhradných priestorov Zlatej Fatimy. Dôvodom je rekonštrukcia 130-ročného objektu knižnice za deväť miliónov eur. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Knižničnú činnosť v Zlatej Fatime spustia začiatkom apríla, kde bude knižnica fungovať do ukončenia rekonštrukcie. Činnosť ostatných pobočiek knižnice nebude narušená.



Z pôvodného objektu knižnice vznikne zážitkový a reprezentatívny priestor spĺňajúci požiadavky modernej inštitúcie. Knižnica získa novú budovu so všetkými oddeleniami pod jednou strechou a zázemím. VKMR bude reprezentovať Trenčín ako nositeľa titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026.



Podľa riaditeľa knižnice Petra Martináka je harmonogram sťahovania rozdelený do troch etáp. Počas prvej etapy vyložili knižničný fond z regálov do kartónových škatúľ a uvoľnili náhradné priestory Zlatej Fatimy. V druhej etape prispôsobovali interiéry náhradných priestorov a prenášali škatule s knihami, regály a vybavenie.



"Počas aktuálne prebiehajúcej poslednej fázy sťahovania prichádza na rad ukladanie, zaraďovanie fondu do jednotlivých oddelení a pripojenie do sietí. Počas sťahovania priebežne dbáme na dodržiavanie odborných knihovníckych štandardov, ako aj na zabezpečenie čistoty prostredia či plynulého chodu ekonomicko-prevádzkových činností," doplnil riaditeľ.