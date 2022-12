Trenčín: Všetky tri zberné dvory budú počas sviatkov zatvorené

Trenčín 22. decembra (TASR) - Všetky tri zberné dvory v Trenčíne budú počas vianočných, novoročných a trojkráľových sviatkov zatvorené. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Zberné dvory na Zlatovskej a Soblahovskej ulici a na Severe budú zatvorené v sobotu 24. decembra a v pondelok 26. decembra, rovnako ako v sobotu 31. decembra, v piatok 6. januára a v sobotu 7. januára," informovala hovorkyňa.



Na budúci týždeň od utorka 27. decembra do piatka 30. decembra bude zberný dvor na Zlatovskej ulici otvorený od 6.30 do 17.30 h, na odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 h.



Zberné dvory Sever a Soblahovská budú mať skrátené otváracie hodiny od 8.00 do 16.00 h. V rovnakom režime budú zberné dvory fungovať pre verejnosť aj v prvom januárovom týždni od pondelka 2. januára do štvrtka 5. januára.



"Vývoz odpadu bude zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, robiť aj na Štefana v pondelok 26. decembra," doplnila Ságová.