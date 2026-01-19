Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trenčín vyhlásil grantové kolá na dotácie v šiestich oblastiach

Na archívnej snímke pohľad na Trenčiansky hrad. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Navrhuje napríklad zmenu maximálnej výšky dotácie zo 70 na 100 percent nákladov na projekt

Autor TASR
Trenčín 19. januára (TASR) - Trenčianska radnica vyhlásila grantové kolá na podporu aktivít z mestského rozpočtu v šiestich oblastiach. Uzávierka podávania žiadostí je vo všetkých do 1. marca. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Grantové kolá vyhlásilo mesto pre oblasti školstva a vzdelávania, kultúry a záujmovej umeleckej činnosti, športu a telesnej kultúry, práce s mládežou, sociálnu a zdravotnú oblasť a oblasť životného prostredia.

„Informačný systém na podávanie žiadostí trencin.egrant.sk bude sprístupnený až krátko po zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 28. januára. Predmetom rokovania poslancov totiž bude aj návrh na novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta,“ doplnila hovorkyňa.

Návrh má podľa nej zlepšiť možnosti prijímateľov dotácií. Navrhuje napríklad zmenu maximálnej výšky dotácie zo 70 na 100 percent nákladov na projekt
