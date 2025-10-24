Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. október 2025Meniny má Kvetoslava
< sekcia Regióny

Trenčín vymení opotrebovanú tartanovú dráhu v areáli ZŠ Hodžova

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein

Mestská investícia bude spojená aj s maľovaním nových čiar.

Autor TASR
Trenčín 24. októbra (TASR) - Trenčianska radnica ešte pred začiatkom zimy vymení tartanovú dráhu na športovisku v areáli Základnej školy (ZŠ) Hodžova. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

„Bežeckú dráhu využíva okrem žiakov aj široká verejnosť. Jej povrch je v súčasnosti už značne opotrebovaný a je najvyšší čas ho vymeniť za nový, v červenej farbe,“ uviedla hovorkyňa.

Mestská investícia bude spojená aj s maľovaním nových čiar. Práce v hodnote viac ako 90.000 eur by mali v prípade priaznivého počasia ukončiť za jeden mesiac.
.

Neprehliadnite

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku