Trenčín vymení opotrebovanú tartanovú dráhu v areáli ZŠ Hodžova
Mestská investícia bude spojená aj s maľovaním nových čiar.
Autor TASR
Trenčín 24. októbra (TASR) - Trenčianska radnica ešte pred začiatkom zimy vymení tartanovú dráhu na športovisku v areáli Základnej školy (ZŠ) Hodžova. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Bežeckú dráhu využíva okrem žiakov aj široká verejnosť. Jej povrch je v súčasnosti už značne opotrebovaný a je najvyšší čas ho vymeniť za nový, v červenej farbe,“ uviedla hovorkyňa.
Mestská investícia bude spojená aj s maľovaním nových čiar. Práce v hodnote viac ako 90.000 eur by mali v prípade priaznivého počasia ukončiť za jeden mesiac.
