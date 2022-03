Workshop britskej ambasády má prispieť k transformácii hornej Nitry

Trenčín 2. marca (TASR) – Transformácia na čistú energiu a zníženie uhlíkovej stopy boli hlavnými témami utorkového (1. 3.) workshopu na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Pre účastníkov zo Slovenska, Českej republiky a Veľkej Británie ho zorganizovala britská ambasáda na Slovensku.



Ako informovala Barbora Jánošková z komunikačného oddelenia Úradu TSK, v kraji sa transformácia týka regiónu hornej Nitry, v ktorom aktuálne kraj realizuje dva veľké projekty. Do projektu rekvalifikácie súčasných zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza sa zapojilo viac ako 200 účastníkov. Projekt Lepší Trenčiansky kraj je zameraný na poradenské a konzultačné činnosti pre prípravu transformačných projektov samospráv.



Výzvou stojacou pred hornou Nitrou je podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku najmä diverzifikácia a vytváranie nových pracovných miest v službách i priemysle, udržateľnosť životného prostredia, kvalita života a sociálne aspekty.



„Myslím si, že transformácia bude úspešná a budeme môcť povedať, že región hornej Nitry prešiel z uhlia na ekologické prvky. Životné prostredie bude vľúdnejšie k ľuďom, ktorí tam zostanú, resp. sa tam narodia a nájdu uplatnenie. Po transformácii by to mal byť sebestačný región, ktorý bude vzorom pre krajiny strednej a východnej Európy,“ povedal Baška.



Cieľom workshopu bolo podľa britského veľvyslanca Nigela Bakera najmä zdieľanie skúseností. „Vo Veľkej Británii sme naše hlavné bane zavreli v 90. rokoch. V tej dobe to bolo brané ako ekonomická a sociálna katastrofa, ale videli sme, že sa nám podarilo nájsť iné možnosti pre komunity a ľudí, ktorí v baníckych regiónoch pracovali. Teraz sú to regióny prosperujúce ekonomicky i environmentálne. Aj s pomocou našich skúseností a víziou miestnych a národných autorít má región hornej Nitry veľmi zaujímavú perspektívu,“ uviedol Baker.