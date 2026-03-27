< sekcia Regióny
Trenčín začal po zime oživovať fontány v meste, pribudne aj nová
Autor TASR
Trenčín 27. marca (TASR) - Trenčianska radnica začala po zime oživovať fontány v meste. V prevádzke je už Fontána Marca Aurelia na Mierovom námestí i fontána na námestí pri Rozkvete. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Fontána Marca Aurelia predstavuje bronzovú misu s prepadávajúcou vodnou hladinou. Jej súčasťou je dvojitá bronzová zvlnená stena s korytom na vodu, ktorá padá do misy. Autorom fontány je akademický sochár a dizajnér Jiří Plieštik.
Symbolika plynúceho života je stvárnená zvlnenou bronzovou stenou, ktorá je aj symbolom bronzovej vlajúcej zástavy v smere predpokladaného príchodu rímskych légií na územie vtedajšieho Laugaricia. Na zvlnenej ploche je rímskymi písmenami uvedený citát Marca Aurelia v latinčine i slovenčine: „Pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý stráca.“
„V budúcom týždni by mala začať svoju sezónu aj fontána Vodník Valentín na Štúrovom námestí, z čoho budú mať najmä deti určite radosť. Potešenie prinesie aj nová fontána v zrevitalizovanej pešej zóne Hviezdoslavova. Tento vodný prvok je v pláne oživiť tiež v budúcom týždni,“ doplnila hovorkyňa.
Ako dodala, po Veľkej noci sa zaplnia aj umelé jazierka v pešej zóne a v polovici júna spustia aj fontánu pri Základnej umeleckej škole Karola Pádivého.
