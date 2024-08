Trenčín začne rekonštruovať križovatky Zlatovská - Brnianska

Trenčín 2. augusta (TASR) - Trenčianska radnica začne na budúci týždeň rekonštruovať okružnú križovatku Zlatovská - Brnianska. Dočasne dôjde k zmene dopravného režimu v križovatke a aj k jej úplnej uzávere. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Od 5. do 9. augusta bude platiť zmena prednosti v jazde a okružná križovatka bude dočasne fungovať ako priesečná, hlavnou cestou bude Zlatovská ulica. Prednosti v jazde budú vyznačené zvislým dopravným značením. V prípade potreby bude premávku riadiť poučená osoba. Mesto má v pláne nielen upraviť kruhový objazd, ale aj vymeniť asfaltový povrch komunikácie," uviedla hovorkyňa.



Počas nasledujúceho víkendu (10. 8. - 11. 8.) je podľa nej v pláne búranie ostrovčekov, vtedy by mala byť križovatka pre dopravu uzavretá s výnimkou mestskej dopravy. Križovatka sa vráti do režimu kruhového objazdu od 12. augusta a bude sa upravovať stredový kruh a ostrovček pokladaním obrubníkov a dlažobných kociek. Vybudujú sa aj nové ostrovčeky.



"Počas frézovania a asfaltovania bude križovatka úplne uzavretá. K tomu dôjde výlučne počas víkendových dní 17. augusta a 24. - 25. augusta. Križovatka sa uzavrie najskôr v piatok po 18.00 h. Uzávera nebude platiť pre autobusy MHD," doplnila Ságová s tým, že mestskú investičnú akciu za viac ako 102.000 eur by mali ukončiť do konca augusta.