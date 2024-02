Zápis prvákov do škôl v Trenčíne bude 8. a 9. apríla

Trenčín 14. februára (TASR) - Zápis prvákov do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín bude 8. a 9. apríla. Rodičia môžu zapísať deti iba do jednej základnej školy. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Zapisujú sa deti narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku predĺžené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. V prvej fáze rodič vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy. V druhej fáze sa po overení údajov rodič spolu s dieťaťom zúčastní na zápise priamo v škole," informovala hovorkyňa.



Budúci prváci sa na zápise zúčastnia osobne spolu s rodičmi. Na zápis si treba priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Mesto odporúča rodičom, aby sledovali webovú stránku školy, na ktorú chcú svoje dieťa zapísať. Všetky mestské školy budú deti zapisovať vo svojich priestoroch.



Zápis do všetkých škôl sa uskutoční 8. a 9. apríla od 14.00 h, v škole pre nadané deti Aprogen na Kubranskej ulici bude zápis 10. apríla od 14.00 h.