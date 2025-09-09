< sekcia Regióny
Trenčín nevyhovel protestu prokurátora proti VZN o parkovaní
Prokurátor navrhol, aby zastupiteľstvo napadnuté ustanovenie VZN zrušilo v celom rozsahu a bez náhrady v lehote do 90 dní od doručenia protestu prokurátora.
Autor TASR
Trenčín 9. septembra (TASR) - Mesto Trenčín chce aj naďalej vydávať rezidentské parkovacie karty iba Trenčanom, ktorí nemajú dlhy voči mestu. Mestské zastupiteľstvo v utorok odmietlo protest prokurátora. Ten považuje časť všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín za diskriminačné.
Podľa prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín Petra Mikuša mestá a obce nie sú pri vydávaní rezidentských parkovacích kariet oprávnené stanoviť podmienku neexistencie nedoplatkov voči mestu a obci, ustanovenie VZN preto podľa neho predstavuje porušenie antidiskriminačného zákona v spojení s cestným zákonom.
Prokurátor navrhol, aby zastupiteľstvo napadnuté ustanovenie VZN zrušilo v celom rozsahu a bez náhrady v lehote do 90 dní od doručenia protestu prokurátora.
Mesto Trenčín nepovažuje ustanovenie VZN za diskriminačné, práve naopak, slúži na ochranu verejných financií, napomáha k hospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami mesta Trenčín a motivuje občanov k riadnemu plneniu daňových povinností.
„Osoby, ktoré majú evidované nedoplatky, nie sú nijako obmedzené vo využívaní parkovacích miest. Skutočnosť, že nemajú nárok na vydanie parkovacej karty z dôvodu, že si riadne neplnia zákonom určené povinnosti uhradiť daň alebo poplatok za komunálny alebo drobný stavebný odpad, a teda nemajú ‚lacnejšie parkovné‘, nie je možné považovať za diskrimináciu,“ zdôvodnil neprijatie protestu trenčiansky viceprimátor Ján Forgáč.
V prípade, ak zastupiteľstvo protestu nevyhovie, môže prokurátor podať žalobu na súd na vyslovenie nesúladu VZN so zákonom.
Podľa prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín Petra Mikuša mestá a obce nie sú pri vydávaní rezidentských parkovacích kariet oprávnené stanoviť podmienku neexistencie nedoplatkov voči mestu a obci, ustanovenie VZN preto podľa neho predstavuje porušenie antidiskriminačného zákona v spojení s cestným zákonom.
Prokurátor navrhol, aby zastupiteľstvo napadnuté ustanovenie VZN zrušilo v celom rozsahu a bez náhrady v lehote do 90 dní od doručenia protestu prokurátora.
Mesto Trenčín nepovažuje ustanovenie VZN za diskriminačné, práve naopak, slúži na ochranu verejných financií, napomáha k hospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami mesta Trenčín a motivuje občanov k riadnemu plneniu daňových povinností.
„Osoby, ktoré majú evidované nedoplatky, nie sú nijako obmedzené vo využívaní parkovacích miest. Skutočnosť, že nemajú nárok na vydanie parkovacej karty z dôvodu, že si riadne neplnia zákonom určené povinnosti uhradiť daň alebo poplatok za komunálny alebo drobný stavebný odpad, a teda nemajú ‚lacnejšie parkovné‘, nie je možné považovať za diskrimináciu,“ zdôvodnil neprijatie protestu trenčiansky viceprimátor Ján Forgáč.
V prípade, ak zastupiteľstvo protestu nevyhovie, môže prokurátor podať žalobu na súd na vyslovenie nesúladu VZN so zákonom.