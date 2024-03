Trenčín a spoločnosť SIRS - Development sa dohodli na ukončení sporov

Trenčín 26. marca (TASR) - Mesto Trenčín a spoločnosť SIRS - Development sa dohodli na ukončení súdnych sporov týkajúcich sa vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v priestoroch autobusovej stanice. Okrem dohody o urovnaní schválilo v utorok mestské zastupiteľstvo zmluvu o spolupráci, o zriadení vecného bremena a zmluvy o budúcich zmluvách.



Výsledkom zmluvy bude podľa trenčianskeho viceprimátora Ján Forgáča rekonštrukcia autobusovej stanice, vybudovanie autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) v blízkosti zrekonštruovanej stanice a ukončenie súdnych sporov medzi mestom a SIRS - Development.



"Spoločnosť sa zaviaže zrekonštruovať autobusovú stanicu v súlade s projektom. Návrh na vydanie stavebného povolenia sa spoločnosť SIRS zaviaže podať v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a rekonštrukciu autobusovej stanice sa zaväzuje zrealizovať v lehote do konca roku 2025 alebo do deviatich mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia aj na posledný stavebný objekt," informoval Forgáč.



Pre mesto Trenčín budú podľa neho zriadené vecné bremená potrebné na umiestnenie, užívanie a riadnu obsluhu autobusových zastávok MHD. Tieto vecné bremená budú zriadené bezodplatne na dobu neurčitú.



Mesto Trenčín a SIRS - Development uzatvorili v súvislosti s projektom Terminál v roku 2011 a 2012 kúpne zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na autobusovej stanici. Mesto v roku 2018 od zmlúv odstúpilo, vlastnícke práva riešil súd. Projekt Terminál už nie je aktuálny a súčasný návrh rekonštrukcie je výrazne jednoduchší a menší. Upravuje rekonštrukciu autobusovej stanice a prináša zlepšenie komfortu cestujúcich.