Zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo zvýšenie poplatkov v ZUŠ

Trenčín 14. decembra (TASR) - Od 1. januára budúceho roka stúpne výška mesačných poplatkov v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorý v stredu (13. 12.) schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.



Podľa vedúcej útvaru školstva trenčianskej radnice Ľubice Horňáčkovej pre žiakov od päť do 15 rokov stúpne mesačný poplatok v prípravnom štúdiu z osem na 11 eur, pri individuálnom základnom štúdiu z 12 na 15 eur a pri skupinovej forme vyučovania z deväť na 12 eur.



Výška úhrady za štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania stúpne z 50 na 55 eur a v skupinovej forme z 30 na 35 eur. O porovnateľné sumy vzrastie mesačný poplatok aj pre štúdium žiakov od 16 do 25 rokov bez vlastného príjmu a pre študentov nad 25 rokov s vlastným príjmom.