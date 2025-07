Zberný dvor na Soblahovskej v Trenčíne bude zatvorený aj počas júla

Trenčín 1. júla (TASR) - Zberný dvor na Soblahovskej ulici v Trenčíne bude zatvorený aj v júli. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Dôvodom sú stavebné práce na novej bytovej výstavbe a rozkopávka prístupovej komunikácie k zbernému dvoru. Trenčania môžu využiť ostatné dva zberné dvory.



Zberný dvor na Zlatovskej ulici je otvorený od pondelka do soboty od 6.30 do 17.30 h, zberný dvor Sever od pondelka do soboty od 8.00 do 17.30 h. Drobný stavebný odpad je možné na oboch dvoroch odovzdať len do 17.00 h.