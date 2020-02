Trenčín získa železničný most do vlastníctva formou priameho predaja

Bratislava 19. februára (TASR) – Mesto Trenčín získa starý železničný most do vlastníctva formou priameho predaja ako odplatný prevod. Dôvodom je, že nejde o bežnú komerčne využiteľnú nehnuteľnosť, u ktorej by bol predpoklad záujmu na miestnom trhu alebo od záujemcov z radov fyzických osôb či primerane solventných komerčných subjektov. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky, ktorý v stredu s pripomienkou schválila vláda. Návrh predložilo na základe žiadosti rezortu dopravy ministerstvo hospodárstva.



V januári vláda na návrh podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a ministra financií schválila uvoľnenie finančných prostriedkov pre mesto Trenčín na odkúpenie starého železničného mosta.



Prevod vlastníctva v prospech mesta Trenčín za kúpnu cenu 380.000 eur bez DPH (456.000 eur s DPH) by nemal mať negatívny dosah na hospodárenie a funkčnosť Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). "Prevod má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, vzhľadom na čerpanie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa Ministerstva financií SR pre mesto Trenčín na úhradu kúpnej ceny prevádzaného majetku," konštatuje sa v predkladacej správe.



Z dôvodu výstavby a spustenia prevádzky "nového železničného mosta" je objekt od roku 2017 nevyužívaný. "O uvedenú líniovú stavbu a o jej ďalšie verejnoprospešné využitie opakovane prejavilo záujem mesto Trenčín. Zámerom mesta po nadobudnutí vlastníctva predmetného majetku je realizácia zmeny pôvodnej dopravnej funkcie na spoločensko-rekreačnú a oddychovú," približuje materiál.