Trenčín zrekonštruuje povrchy športových areálov troch základných škôl

Trenčín 28. augusta (TASR) - Trenčianska radnica začne od septembra s rekonštrukciou povrchov športových areálov v troch základných školách (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Do rekonštrukcie investuje z vlastného rozpočtu viac ako 230.000 eur. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Už v prvom septembrovom týždni sa začnú práce v športovom areáli ZŠ Novomeského. Pôjde o obnovu povrchu atletického oválu a priľahlých priestorov. Od 2. do 20. septembra bude tento športový areál pre verejnosť uzatvorený," uviedla hovorkyňa.



Po ukončení prác na ZŠ Novomeského bude zhotoviteľ pokračovať na ďalších dvoch školských športoviskách. V areáli ZŠ Bezručova urobí renováciu atletického oválu a repasáciu tartanových povrchov a v areáli ZŠ Hodžova tiež zrenovuje atletický ovál a aj rozbehovú rovinku pre skok do diaľky.