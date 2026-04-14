Zvedavé debaty prinesú pohľady troch vedkýň na biológiu
Projekt Zvedavé debaty sa začal v roku 2025 a potvrdil záujem o osobné stretnutia verejnosti s vedkyňami a o diskusie, ktoré približujú vedu ľudsky, jasne a inšpiratívne.
Autor TASR
Trenčín 14. apríla (TASR) - Tri pohľady žien na biológiu prinesie vo štvrtok (16. 4.) vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne diskusia v rámci projektu Zvedavé debaty - Ženy vo vede. Podujatie pripravilo Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR. Informovala o tom Stanislava Luptáková z komunikačného odboru CVTI.
V rozhovore s moderátorkou Katarínou Balážiovou predstavia od 18.00 h svoju cestu k vede, témy, ktorým sa venujú a momenty, ktoré ich vo výskume najviac ovplyvnili genetička a evolučná biologička Martina Gáliková, expertka na poľnohospodárske rastliny Michaela Havrlentová a výskumníčka biomateriálov z bioskla Martina Vitázková.
„Prostredníctvom Zvedavých debát chceme ukázať, že veda je súčasťou nášho každodenného života a že za ňou stoja konkrétni ľudia s príbehmi, nadšením a odhodlaním. Biológia je jednou z oblastí, ktorá sa dotýka každého z nás - ovplyvňuje naše zdravie, životné prostredie aj kvalitu života,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánia Bartošová.
Projekt Zvedavé debaty sa začal v roku 2025 a potvrdil záujem o osobné stretnutia verejnosti s vedkyňami a o diskusie, ktoré približujú vedu ľudsky, jasne a inšpiratívne. Sú bezplatné a určené všetkým, ktorých zaujíma veda, vzdelávanie, výskum a príbehy úspešných vedeckých osobností.
