Trenčín odkazuje: Zvýšeniu bezpečnosti žiakov bránia financie a GDPR

Trenčín 12. januára (TASR) - Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín majú vypracovanú smernicu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. Stanovuje postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, na vylúčenie alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich vznik pracovných a školských úrazov, poškodení zdravia a všeobecné zásady prevencie. TASR o tom informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Okrem toho v školách sústavne prebieha prevencia patologického a extrémistického správania žiakov v súčinnosti s podporným tímom školy (psychológ, sociálny pedagóg, vedenie školy), políciou, centrom poradenstva a prevencie, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny i rôznymi ľudskoprávnymi organizáciami," priblížila hovorkyňa.



V školách je podľa nej neustále dozor počas vyučovania i prestávok. Dohliada na správanie žiakov, upozorňuje, usmerňuje a organizuje činnosti s ohľadom na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia. Školy sú v čase vyučovania uzamknuté, dostať sa do nich je možné výlučne cez elektronického vrátnika.



Ako dodala, prekážkou zvýšenia úrovne bezpečnosti sú vysoké finančné náklady a v prípade kamerového monitorovania priestorov aj GDPR. Ak štát mestu ponúkne možnosť zapojiť sa do bezpečnostného auditu, trenčianske školy sa do neho zapoja.