Trenčín:Otvárací ceremoniál Európskeho mesta kultúry bude v marci 2026

Trenčín 8. novembra (TASR) - Oficiálny otvárací ceremoniál Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) 2026 bude od 19. do 22. marca 2026. Trenčín bude Európskym hlavným mestom kultúry len jeden rok, ale z oživenia kultúrneho života a rozvojových aktivít bude mesto a región profitovať aj po roku 2026. Počas predstavenia programu EHMK 2026 to novinárom v piatok povedal riaditeľ Kreatívneho inštitútu Trenčín Ján Sudzina.



"Pripravujeme stratégiu rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu, turizmu trenčianskeho regiónu pre roky 2027 - 2031. Ale napríklad aj podporu pre ľudí a organizácie, ktorí kultúru v meste a kraji už tvoria alebo by chceli. Tí sa o financie budú môcť uchádzať už na budúci rok cez nové grantové schémy a otvorené výzvy," povedal Sudzina.



Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka pre Trenčín ide o jedinečnú príležitosť, ktorá sa už nebude opakovať. Po Košiciach je druhým slovenským mestom, ktoré tento titul získalo. Teší ho, ako to všetkých zomklo. Spoločnosť na Slovensku je podľa neho značne polarizovaná, no v Trenčíne sú všetci v jednom tíme. Vďaka titulu sa výrazne urýchli rozvoj a premena mesta.



"Projekt EHMK 2026 už prebieha, nielenže sa pripravujeme. Školíme kultúrnych manažérov z celého Slovenska, organizujú sa komunitné akcie na sídliskách. Rok 2025 bude rozbehový, veľmi veľa akcií sa bude konať v rámci Trenčína aj v rámci regiónu. V tejto chvíli sme v najväčšej fáze príprav nielen s programovými vecami, ale v spolupráci s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) intenzívne pripravujeme aj rekonštrukčné práce v rámci kapitálových výdavkov," doplnil Rybníček s tým, že mimoriadne dôležitá bude rekonštrukcia Župného domu, ktorý je po Trenčianskom hrade druhou najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v meste.



Ako dodal, prebieha rekonštrukcia pešej zóny, verí že čoskoro bude vyriešená aj otázka zeleného mosta, pripravené sú rekonštrukcie ulíc a Námestia sv. Anny, kultúrneho centra Dlhé Hony.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku išiel kraj do projektu EHMK 2026 s tým, že projekt nebude zahŕňať len mesto Trenčín, ale celý región, zapojí sa doň aj Zlínsky kraj.



"Do projektu budú zapojené aj ďalšie mestá v TSK. Či už je to Nové Mesto nad Váhom, Partizánske s odkazom Tomáša Baťu, Jána Antonína Baťu. Zaujímavé podujatia budú v Púchove, rozbehnuté sú workshopy na našich stredných školách. Do EHMK 2026 sa zapojí aj zrekonštruované Gastrocentrum v Trenčíne, do užívania odovzdáme Hokejovú akadémiu. Na budúci rok pripravujeme odovzdanie ďalšieho úseku Vážskej cyklomagistrály z Trenčína do Dubnice nad Váhom," pripomenul Baška.



Doplnil, že z krajských inštitúcií má najviac projektov pripravených Trenčianske múzeum na Trenčianskom hrade, pripravuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu Verejnej knižnice Michala Rešetku, v projektovom štádiu je rekonštrukcia Galérie M. A. Bazovského.



"Napriek tomu, že Trenčín je najmenšie krajské mesto a TSK je jeden z najmenších krajov, myslím si že projekt EHMK 2026 nám veľmi pomôže. Nie je to len bohaté industriálne Považie, ale bude tu aj ďalší druh v podobe kultúrnych aktivít. Skrášli to nielen Trenčín, ale aj celý región," uzavrel Baška.