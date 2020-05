V okolí Trenčína chytili opitých cyklistov,rekordér mal vyše 3 promile

Trenčín 24. mája (TASR) - Požitie alkoholu zistili tento týždeň policajti z obvodného oddelenia Trenčín a dopravní policajti u viacerých cyklistov. Rekordérom bol cyklista v Hornej Strede, ktorému namerali 3,25 promile alkoholu. Ostatným namerali do jedného promile. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne o tom v nedeľu informovalo na sociálnej sieti.







So všetkými cyklistami, u ktorých policajti zistili alkohol, spísali správu o výsledku objasňovania priestupku. "V správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte im hrozí pokuta až do 800 eur," dodali policajti.