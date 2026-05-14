Trendy predaja bezpečných produktov sú témou konferencie v Tatrách
Autor TASR
Štrbské Pleso 14. mája (TASR) - Trendy produkcie a predaja bezpečných mliečnych a rastlinných produktov sú témou 46. ročníka medzinárodnej konferencie Hygiena Alimentorum, ktorá sa vo štvrtok začína na Štrbskom Plese. Odborná garantka podujatia Eva Dudríková z Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach informovala, že hlavným zameraním je prezentácia aktuálnych poznatkov o význame, bezpečnosti a kvalite mlieka a mliečnych produktov na úrovni domácich a zahraničných producentov.
„Súčasťou konferencie je aj sekcia zameraná na bezpečnosť, kvalitu a spracovanie rastlinných komodít. Rekordná účasť 282 hostí zo Slovenska a zahraničia prinesie nielen bohaté diskusie na uvedenú problematiku, ale aj nové pracovné a priateľské vzťahy,“ uviedla.
Odborníci zo Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Talianska odprezentujú aktuálne i dlhodobo sledované odborné témy i problematiku, ktorá sa dotýka každodenného potravinového stola v našich domácnostiach. S aktuálnymi témami vystúpia aj zástupcovia slovenského a českomoravského mliekarenského zväzu, regionálnych veterinárnych a potravinových správ a ďalších subjektov spracovateľského priemyslu. Súčasťou konferencie bude aj 12. ročník súťaže o najlepší potravinársky výrobok, pričom témou je najlepší syr eidamského typu a najlepšia bryndza. Zároveň ocenia osobnosti a subjekty, ktoré významnou mierou spolupracujú s UVLF a pomáhajú pri jej rozvoji.
Účastníci sa budú venovať aj polstoročiu výučby študijného programu hygiena potravín a spolupráci medzi univerzitami v Brne a Košiciach, výsledkom kontroly mliečnych a rastlinných komodít vo vzťahu k bezpečným potravinám či vývoju a súčasnej situácii v sektore mlieka. Ďalšími témami sú bezpečnosť potravín verzus potravinová bezpečnosť či stav svetového a európskeho mliekarenstva i meniace sa výzvy v bezpečnosti mliečnych výrobkov „od farmy po chladničku“. Odborníci sa budú venovať aj kvalitatívnym parametrom syrov, vedeckým poznatkom a technologickým inováciám či budúcim smerom, ako aj spotrebiteľským chutiam a zmenám v legislatíve týkajúcej sa niektorých výrobkov.
Konferenciu organizuje UVLF pod záštitou rezortu pôdohospodárstva a v spolupráci s Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu, Európskym úradom pro bezpečnosť potravín, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy. Dvojdňový program vyvrcholí v piatok 15. mája.
