TRESTNÉ OZNÁMENIE: Podala ho košická škola na dvoch žiakov

Košice 30. januára (TASR) - V jednej z tried na Základnej škole Fábryho v Košiciach minulý týždeň opakovane zaznamenali nevhodné správanie dvoch žiakov. Riaditeľ školy v tejto súvislosti podal trestné oznámenie. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková s tým, že bezpečnosť na školách riešia priebežne na poradách s riaditeľmi škôl.



"V spolupráci s našim psychosociálnym centrom pripravujeme seminár o riešení konfliktných situácií na školách, ako aj tréning pripravenosti učiteľov a žiakov," uviedla. V súvislosti s duševným zdravím detí a žiakov pripravuje mesto Košice v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Úradom komisára pre deti aj prieskum duševného zdravia detí na ZŠ. Verí, že aj týmto projektom prispejú k odhaleniu možných problémov a prevencii dôsledkov neriešených problémov detí na školách.



Lopušniaková zároveň pripomenula, že zodpovedným orgánom aj naďalej zostávajú rezorty školstva a vnútra. "Očakávame, že prídu s návrhom na zlepšenie zabezpečenia škôl a nájdu na to aj potrebné finančné zdroje," povedala.