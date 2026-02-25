< sekcia Regióny
Trestne stíhanému mužovi z Galanty pribudlo ďalšie obvinenie
Muž mal týmto konaním spôsobiť škodu vo výške niekoľko tisíc eur.
Autor TASR
Galanta 25. februára (TASR) - Trestne stíhanému mužovi z Galanty, ktorý mal na území Serede opakovane kradnúť, pribudlo ďalšie obvinenie z pokračovacieho zločinu krádeže. Stíhaný je väzobne. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Obvinený mal koncom decembra minulého roka v priebehu niekoľkých hodín opakovane vniknúť do viacerých bytových a polyfunkčných objektov. Po prekonaní uzamykacích mechanizmov mal z objektov odcudziť viacero bicyklov,“ priblížila polícia s tým, že muž mal týmto konaním spôsobiť škodu vo výške niekoľko tisíc eur.
