Tretí adventný víkend ponúkne v trnavskom regióne viaceré podujatia
Sviatočnú atmosféru prinesie v sobotu aj obec Cífer. Pred domom kultúry sa uskutočnia Cíferské vianočné trhy.
Autor TASR
Trnava 11. decembra (TASR) - Aj tretí adventný víkend prinesie do trnavského regiónu množstvo podujatí. Predvianočná atmosféra zavládne vo viacerých obciach, ktoré pre návštevníkov pripravili trhy, koncerty aj bohatý komunitný program. Informovala o tom Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
V sobotu 13. decembra sa popoludní začne sviatočný program vo Voderadoch. V kultúrnom dome budú vianočné trhy. Podvečer sa v tamojšom Kostole sv. Ondreja uskutoční adventný koncert, na ktorom vystúpi Chrámový zbor Madony Žitného ostrova a členovia Slovenskej filharmónie. Program počas tretieho adventného víkendu pripravila aj Suchá nad Parnou. Vianočné trhy budú spojené s hudobnými vystúpeniami, tvorivými dielňami, ako aj ponukou výrobkov od lokálnych predajcov.
Vianočnými trhmi prispeje v sobotu do adventnej ponuky regiónu i Boleráz. V areáli ihriska bude popoludní pripravená ponuka tradičných aj netradičných špecialít a sprievodný program. „Podujatie sa nesie v charitatívnom duchu - výťažok pomôže rodinám z obce, ktoré to najviac potrebujú. Predaj zabezpečia miestne spolky a organizácie,“ priblížila Tranžíková.
Objaviť vianočné mestečko pozýva návštevníkov aj obec Biely Kostol. „Dejiskom bude priestranstvo pred obecným úradom, na ktorom bude znieť počas celého popoludnia spev kolied. V gastroponuke bude vianočná kapustnica aj zabíjačkové špeciality,“ doplnila.
Sviatočnú atmosféru prinesie v sobotu aj obec Cífer. Pred domom kultúry sa uskutočnia Cíferské vianočné trhy. Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne pre deti, živý Betlehem, remeselný trh a výstava vianočných symbolov. „Počas tretieho adventného víkendu si na svoje prídu aj priaznivci športu. V Dolnej Krupej sa počas soboty koná zimný beh Krupanský Snow Run,“ ozrejmila.
Nedeľa 14. decembra prinesie pokojnejší program. V Jaslovských Bohuniciach sa uskutoční vianočný koncert žiakov základnej umeleckej školy. Jeho dejiskom bude Kostol sv. Michala.
