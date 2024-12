Tretí adventný víkend v Trnave spestrili Stredoveké adventné trhy

Trnava 14. decembra (TASR) - Na Námestí sv. Mikuláša v Trnave ožili tradície, remeslá a jedinečná atmosféra starých čias. Tretí adventný víkend priniesol do historického centra mesta Stredoveké adventné trhy, ktoré potrvajú do nedele 15. decembra.



Remeselníci priamo pod Bazilikou sv. Mikuláša prezentujú starobylé techniky od výroby sviečok z roztopeného vosku cez prácu s kožou až po tkanie látok, informoval Alexander Prostinák, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.



Okrem remeselníkov a tvorivých dielní sú pre návštevníkov pripravené stánky s tradičnými jedlami a punčom pripravovaným nad ohňom. Nezvyčajnou súčasťou podujatia je živý adventný kalendár, ktorý ponúka originálne predstavenia.



Po rokoch sa v sobotu vrátil do Synagógy - centra súčasného umenia Trnavský rínek. Vianočná edícia podujatia ponúka okrem lokálnych výrobkov aj bohatý kultúrny program a tvorivé dielne pre deti.



Na kultúrne centrum sa počas tohto víkendu premenil aj historický Dom Mikuláša Schneidera Trnavského, v ktorom sídli Trnavské osvetové stredisko. Pripravené sú hudobné vystúpenia, tanečná svetelná show, návštevníci majú možnosť ochutnať tradičné vianočné jedlá.



Tradícia adventných trhov v Trnave siaha hlboko do minulosti. Už v 15. storočí ich povolil Žigmund Luxemburský, čím sa začala písať história jedného z najstarších predvianočných podujatí v regióne. Dnes tieto trhy spájajú dlhoročné tradície s jedinečnou atmosférou historického centra a každoročne lákajú návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska.