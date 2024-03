Tretí aprílový víkend bude v Bratislave opäť patriť mestským dňom

Bratislava 28. marca (TASR) - Tretí aprílový víkend (20. - 21. 4.) bude v hlavnom meste patriť tradičným Bratislavským mestským dňom. Pri príležitosti Dňa svätého Juraja (24. 4.) mesto opäť symbolicky otvorí svoje brány obyvateľom i návštevníkom. Program 21. ročníka podujatia pripravilo s 15 svojimi i ďalšími organizáciami a 14 mestskými časťami. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).



Pripravené budú prehliadky bežne neprístupných miest, výstavy, divadelné predstavenia, koncerty, workshopy či jazdy historickými vozidlami i Propelerom na druhú stranu Dunaja. Novinkou bude Víkend otvorených budov, keď budú môcť záujemcovia nazrieť do viac ako 20 historických budov či zaujímavých priestorov.



Prehliadky záujemcov zavedú napríklad do lekárne Salvator, kostola Klarisiek, historickej budovy SND, bratislavského Krematória, Prüger-Wallnerovej i Lisztovej záhrady či na Slavín. Ale aj do budovy YMCA, zákulisia Divadla P. O. Hviezdoslava, Starej i Novej tržnice, Novej Cvernovky, Rómerovho domu a Albrechtovho domu.



Víkend mestských dní otvorí tradičné symbolické odpečatenie brán a sprístupnenie Primaciálneho paláca verejnosti, rovnako tak priestorov mestskej galérie, múzea či knižnice. Na Primaciálnom námestí nájdu návštevníci komunitný stôl, na nádvoriach spoločenské hry a šachovú akadémiu, na Hlavnom námestí vystúpenia detí zo základných umeleckých škôl a na Františkánskom námestí bazár starožitností.



Chýbať nebudú ani pouličné šou, koncerty, vyhliadkové plavby po Dunaji či jazdy Cabriobusom. Medzi nábrežím Starého Mesta a Sadom Janka Kráľa bude premávať legendárny Propeler. Súčasťou podujatia bude aj Dobrý trh na Panenskej ulici. V sobotu večer rozžiari Hviezdoslavovo námestie Fénixova záhrada českého umeleckého zoskupenia. "Tešiť sa môžete na interaktívnu svetelnú inštaláciu, živý spev, ale aj svetelné a akrobatické vystúpenia," priblížila Lehocká.



Okrem kultúrnych podujatí čakajú návštevníkov aj športové aktivity. V Sade Janka Kráľa si budú môcť zahrať frisbee, vyskúšať skateboarding či parkour, absolvovať malý a veľký vlastivedný cyklookruh alebo si zacvičiť s profesionálnymi trénermi na Cvičku. Súčasťou bude aj viacero environmentálnych aktivít.



Tradícia, prečo sa na Deň svätého Juraja mesto otvára svojmu obyvateľstvu, sa viaže na históriu Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania Prešporka práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Ojedinelá mestská výsada vo vtedajšej Európe sa spájala s oslavami a neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta.



Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webe www.bratislavskemestskedni.sk.