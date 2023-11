Tretí cyklomost ponad Moravu spájajúci Gajary a Dürnkrut zatiaľ nebude

Bratislava 29. novembra (TASR) - Tretí cyklomost cez rieku Morava, ktorý mal tentoraz prepojiť obce Gajary a Dürnkrut na rakúskej strane rieky, zatiaľ nebude. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) upustil od cezhraničného projektu aj na základe aktuálneho rozhodnutia Dolného Rakúska v oblasti dopravnej politiky. Prednosť sa dáva cestnému prepojeniu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Na základe rozhodnutia vlády Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko sa nepokračuje v príprave ďalšej lávky pre peších a cyklistov medzi obcami Gajary a Dürnkrut," skonštatovala Forman s tým, že na realizáciu cezhraničného projektu je nevyhnutné zapojenie aj partnera z druhej strany hranice.



Dôvodom je podľa nej jednoznačne negatívny výsledok referenda v obci Dürnkrut ešte z februára 2017, ku ktorému sa najnovšie pridalo aj nové rozhodnutie Dolného Rakúska. Podľa tejto rakúskej spolkovej krajiny má po výstavbe dvoch cykloturistických mostov cez rieku Morava v minulých rokoch prednosť v tomto regióne výstavba cestného prepojenia.



Spolková krajina Dolné Rakúsko aktuálne vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti pre výstavbu cestného mosta medzi Slovenskom a Rakúskom, a to južne od obcí Záhorská Ves a Angern. Závery štúdie majú byť prezentované 14. decembra. Týkať sa majú dosahov výstavby mosta na životné prostredie i predbežných ekonomických vyhodnotení plánovanej investície. "Konkrétnejšie informácie bude možné poskytnúť po samotnej prezentácii záverov štúdie," doplnila Forman.



Slovensko a Rakúsko na území Bratislavského kraja spájajú už dva cyklomosty. V roku 2012 otvorili Cyklomost slobody medzi Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom, v roku 2022 zasa cyklomost VysoMarch medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg. V pláne bolo vybudovať aj tretí cyklomost, ktorý mal byť súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13.



"Potenciál rieky v dolnej časti rieky Morava pre rozvoj cestovného ruchu nie je doposiaľ dostatočne využitý. Práve takýto projekt by rozvoj turizmu a cykloturizmu mal posilniť," odôvodňoval Bratislavský kraj. Predstavitelia obce Gajary sa v minulosti netajili tým, že by v blízkosti mosta chceli vybudovať Múzeum železnej opony pripomínajúce obdobie studenej vojny a ostnatých drôtov oddeľujúcich komunistický režim a slobodný svet.