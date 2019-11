Tretí povodňový stupeň vyhlásilo sedem obcí v okrese Liptovský Mikuláš

Svätý Kríž 13. novembra (TASR) – Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásilo v stredu sedem obcí v okrese Liptovský Mikuláš. Intenzívny dážď zaplavoval rodinné domy, pivnice, záhrady i cesty. Celý deň pomáhalo v postihnutých lokalitách 60 dobrovoľných i profesionálnych hasičov. Pre TASR to v stredu uviedol žilinský krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Jaroslav Kapusniak.



Tretí povodňový stupeň vyhlásili v Demänovskej Doline, Svätom Kríži, Lazisku, Liptovských Kľačanoch, Ľubeli, Liptovskom Jáne a Partizánskej Ľupči. Podľa starostu obce Svätý Kríž Dušana Matejku pršalo celú uplynulú noc, popoludní sa k dažďu pridal aj silný vietor, ktorý zapríčinil pád viacerých stromov. "Príroda ukázala svoju silu. Miestny potok Palúdžanka sa na niekoľkých miestach vybrežil, zaplavilo približne desať domov," priblížil aktuálnu situáciu v obci Matejka.



Hasiči na mieste stavali protipovodňové bariéry a odčerpávali vodu zo zatopených pivníc. Len v Svätom Kríži pomáhalo sedem profesionálnych hasičov a 28 členov dobrovoľných zborov s 15 kusmi techniky. "Chcem vysloviť veľké poďakovanie všetkým dobrovoľným hasičom z okresov Liptovský Mikuláš aj Ružomberok, ktorí sa dokázali zmobilizovať a pomôcť spoluobčanom, aj v okolitých obciach," zdôraznil žilinský krajský riaditeľ hasičov.



Pred povodňami v stredu varoval aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok vydal výstrahy tretieho stupňa, ktoré trvajú až do štvrtka (14. 11.) do 14.00 h.