< sekcia Regióny
Olympiádu o verejnej správe vyhrali gymnazisti z Banskej Štiavnice
Druhé miesto obsadili študenti Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach.
Autor TASR
Trnava 10. februára (TASR) - Víťazom tretieho ročníka Olympiády o verejnej správe sa stal štvorčlenný tím z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Finálové kolo olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 5. februára na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Informoval o tom Tomáš Kalafus z UCM.
Druhé miesto obsadili študenti Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Tretí skončil tím z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Podujatie prinieslo záverečný súboj medzi ôsmimi najlepšími tímami študentov zo stredných škôl z celého Slovenska.
„Študenti prezentovali svoje vedomosti a schopnosti v dynamickej a konkurenčnej atmosfére, v rámci problematiky, ktorej sú súčasťou vo svojom každodennom živote,“ priblížil Kalafus. Súťažiaci si zmerali sily vo dvoch vedomostných kolách.
Druhé miesto obsadili študenti Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Tretí skončil tím z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Podujatie prinieslo záverečný súboj medzi ôsmimi najlepšími tímami študentov zo stredných škôl z celého Slovenska.
„Študenti prezentovali svoje vedomosti a schopnosti v dynamickej a konkurenčnej atmosfére, v rámci problematiky, ktorej sú súčasťou vo svojom každodennom živote,“ priblížil Kalafus. Súťažiaci si zmerali sily vo dvoch vedomostných kolách.