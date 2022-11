Tretia etapa modernizácie Spojenej školy v S.Ľubovni by sa mohla začať

Stará Ľubovňa 4. novembra (TASR) - V Spojenej škole (SŠ) na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni by sa čoskoro mohlo začať s III. etapou modernizácie. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, ktorý je zriaďovateľom školy, pre TASR uviedla, že už je ukončené verejné obstarávanie a v septembri bola podpísaná zmluva o dielo s úspešným uchádzačom. "Momentálne je proces na kontrole na riadiacom orgáne pre Integrovaný regionálny operačný program," uviedla.



V projekte sa zrealizujú dve hlavné aktivity, prvou je rekonštrukcia stavebných objektov spojenej školy v celkovej výške 1,16 milióna eur. Ide predovšetkým o rekonštrukciu hlavnej budovy teoretického vyučovania, na ktorej dôjde k úprave strechy, zatepleniu podkrovného priestoru a obvodovej konštrukcie existujúcej nadstavby, výmene okien i úprave schodov pri bočnom vstupe. Vymenia sa tiež podlahy a silová časť elektroinštalácie, súčasťou prác je aj montáž dátových rozvodov. "Zrealizuje sa aj vonkajšie osvetlenie areálu školy, súčasťou projektu je tiež modifikácia a terénne úpravy areálu školy – chodníky, parkovacie plochy, pribudnú lavičky a stojany na bicykle. Okrem toho sa ráta s rozsiahlymi sadovými úpravami okolia školy," doplnila hovorkyňa.



Druhou aktivitou je modernizácia materiálno-technického vybavenia, ktoré je určené pre stolárske a gastronomické odbory. Študentom tak pribudne CNC frézovací router s príslušenstvom, vákuový lis na plošné lepenie, píla na dyhu, hobľovacie frézy či lyofilizátor, ako aj zariadenia vhodné pri dištančnej výučbe. "V tomto prípade je celková hodnota zázemia približne 230.000 eur," doplnila Jeleňová.



Tretia etapa projektu by mala byť hotová približne o rok. Na tejto škole však v súčasnosti intenzívne pokračujú aj práce na I. a II. etape modernizácie. Táto investícia kraja sa realizuje v rámci jedného z projektov financovaných z iniciatívy Catching-up Regions. Jeho cieľom je zlepšenie kvality odborného vzdelávania, čo predstavuje investíciu do viacerých objektov praktickej výučby, zriadenie multifunkčného regionálneho vzdelávacieho centra, cvičného hotela či vybudovanie športového areálu. Celkové náklady sú na úrovni 4,16 milióna eur, pričom oproti pôvodnému rozpočtu došlo k zvýšeniu o pol milióna eur. Dôvodom je najmä enormný nárast cien vstupných materiálov, pandémia i vojna na Ukrajine.