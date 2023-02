Tretia februárová sobota bude patriť Bratislavským fašiangom

Bratislava 2. februára (TASR) – Tretia februárová sobota (18. 2.) bude v hlavnom meste patriť Bratislavským fašiangom. Ich prvý ročník bude na Námestí Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou a jej okolí. Chýbať nebude fašiangový sprievod, súťaž o najlepšiu masku, ochutnávky šišiek či diskusie. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



"Chceli by sme vytvoriť novú tradíciu Bratislavských fašiangov, ktoré okrem priblíženia starých zvykov ponúknu aj nový obsah a ukážu tak súčasnú rozmanitú identitu mesta. Bratislavu tvoria aj obyvatelia rôznych národov a kultúr," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že práve vzájomné prepájanie kultúr a komunít môže mesto obohatiť.



Dopoludňajší pripravovaný program by mal patriť najmä rodinám s deťmi. Chýbať nebude napríklad detský sprievod v kostýmoch, workshop výroby masiek či výklad o fašiangoch. Súčasťou podujatia bude tiež farmársky trh, možnosť ochutnať sladké pochúťky spájané s týmto obdobím či rôzne mäsiarske výrobky, nadväzujúc tak na tradíciu, keď fašiangové oslavy zvykli organizovať aj mäsiarske cechy.



Hlavnou súčasťou podujatia bude fašiangový sprievod ulicami Bratislavy, do ktorého sa zapojí aj Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK). Do sprievodu sa však, ideálne v prestrojení, môže zapojiť každý obyvateľ či návštevník mesta, a to ako jednotlivec, tak skupina. Účastníci sprievodu v maskách sa budú môcť zapojiť aj do súťaže o najlepší kostým.



Pripravené budú aj moderované rozhovory, históriu a zvyklosti fašiangového obdobia priblížia viacerí odborníci, napríklad etnologička Katarína Nádaská. Viac o fašiangoch prezradia aj sprievodcovia počas série vychádzok Rande s mestom. Pripravených je šesť prehliadok, vrátane vychádzky určenej pre deti v slovenskom a ruskom jazyku i vychádzky tlmočenej do posunkového jazyka. Záver podujatia bude patriť hudbe.



Fašiangy, ktoré sa začínajú deň po Troch kráľoch a vymedzuje ich pohyblivý utorok pred Popolcovou stredou, sa zvykli sláviť aj v mestách. Ich oslavy mali v mestskom prostredí špecifickú podobu. O fašiangovú zábavu sa pričinili najmä rôzne remeselnícke cechy, spolky a združenia, ktoré organizovali sprievody v maskách, turnaje či tanečné zábavy. Oslavy fašiangov sa v mestách neskôr spájali predovšetkým s organizovaním plesov a bálov. Bratislavské fašiangy organizuje hlavné mesto v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a mestskou časťou Staré Mesto.