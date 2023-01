Tretina NTC v Košiciach je hotová, výstavba napreduje podľa plánu

Košice 25. januára (TASR) - Približne tretina stavebných prác pri výstavbe Národného tréningového centra (NTC) v Košiciach na Popradskej ulici je hotová. Na stredajšom brífingu o tom informovalo vedenie mesta a zástupcovia Slovenského tenisového zväzu (STZ). Podľa nich stavba napreduje podľa plánu, zhotoviteľ neavizoval predĺženie prác ani zvýšenie ceny.



"Pred pol rokom tu boli náletové dreviny, dnes je to reálna stavba, ktorá má v sebe prvé kontúry," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček, podľa ktorého by NTC mohlo byť hotové v októbri. Cena za dielo sa doposiaľ zvýšila približne o 30.000 eur, čo mesto považuje za minimálny nárast.



"Žiadne ďalšie navyšovanie ceny zo strany dodávateľa nebolo avizované," uviedol viceprimátor Marcel Gibóda s tým, že do projektu sa napokon rozhodli zakomponovať aj studňu. Vzhľadom na nárast cien energií tiež uvažujú o posilnení využitia solárnej energie. "Aj dnes sa s ňou pri prevádzke stavby počíta. Koncipovaná je tak, že sa solárna strecha dá zväčšiť svojou plochou. Bavíme sa o tom, ako do dlhodobej budúcnosti spraviť túto stavbu energeticky udržateľnejšou a efektívnejšou," doplnil.



Na stavbe v súčasnosti pracuje do 50 ľudí. Projektový manažér za NTC Košice, a. s., Stanislav Čaja označil za najnáročnejšie dostať sa zo zeme. K menším časovým sklzom podľa jeho slov došlo v dôsledku nepriaznivého počasia. Potvrdil, že vážny problém na stavbe zatiaľ nezaznamenali. "Keď sa dokončia stĺpy, nasledovať bude montáž oceľovej konštrukcie strechy, ktorá sa pripravuje," povedal. S jej montážou by mali začať vo februári.



Košické NTC má slúžiť talentovanej mládeži z východného Slovenska aj obyvateľom Košíc. Fungovať by malo tak, ako Národné tenisové centrum v Bratislave. "Do 16.00 h slúži mládeži, a potom obyvateľom," priblížil generálny sekretár STZ Igor Moška. Predpokladá, že na pravidelnej báze by tu denne mohlo športovať od 500 do 1000 ľudí.



NTC Košice bude zamerané na tenis a bedminton. Stavebné investičné náklady sú vo výške približne 15 miliónov eur. Na financovaní sa 60 percentami podieľa Ministerstvo financií SR a po 20 percent STZ a mesto Košice.