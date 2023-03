Tretina z komunálneho odpadu v H. Rakovciach bola biologického pôvodu

Turčianske Teplice 23. marca (TASR) - Približne tretinu zo 640 kilogramov zmesového komunálneho odpadu z vybraných nádob na sídlisku Horné Rakovce v Turčianskych Tepliciach tvorili zvyšky odpadu z kuchyne. Ukázala to environmentálna akcia, ktorú v týchto dňoch pripravila samospráva v spolupráci s miestnymi technickými službami (TS) a odborníkmi. Informoval o tom primátor Igor Hus.



"Na environmentálnej akcii zameranej na triedenie odpadu sme si vyskúšali, ako to je s komunálnym odpadom v Horných Rakovciach. Na veľkú plachtu pred budovou gymnázia TS vysypali komunálny odpad z viacerých náhodne vybraných kontajnerov," načrtol Hus.



Pod dohľadom skúsených odborníkov z firmy, ktorá vyhodnotí výsledky tejto akcie, sa dobrovoľníci podľa neho niekoľko hodín prehŕňali v komunálnom odpade a triedili ho. "Najväčšou zložkou, ktorá do zmesového odpadu vôbec nepatrila, bol kuchynský odpad. Napriek umiestneným nádobám špeciálne na zvyšky z kuchyne v komunále stále končí množstvo potravín. Išlo o zemiakové šupky, jogurty, mäso, salámy, dokonca nedojedené jedlá z reštaurácie ešte zabalené v plastových obaloch," priblížil.



Z celkového množstva zmesového odpadu v objeme 640 kilogramov až 240 kilogramov tvoril práve kuchynský odpad. "Mladšia generácia, ktorá sa bola pozrieť na proces triedenia, už presne vedela, kde čo patrí. Potrvá to roky, ale asi treba k pocitu zodpovednosti pri zaobchádzaní s vlastným odpadom začať u tých najmenších," skonštatoval Hus.