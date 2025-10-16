< sekcia Regióny
Trh k Dušičkám sa v Banskej Bystrici začne o týždeň
Na Dušičky sa technicky a personálne pripravujú aj Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktoré majú v správe 16 cintorínov vrátane rozptylovej lúky v mestskej časti Kremnička.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. októbra (TASR) - Na Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici sa od 24. októbra do 2. novembra uskutoční príležitostný trh k sviatku Všetkých svätých a Pamiatke zosnulých. Návštevníci si budú môcť denne, v čase od 9.00 do 18.00 h, vybrať z pestrej ponuky živých kvetov, kytíc, slamienok, ikebán, čečiny či sviečok a kahancov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Na Dušičky sa technicky a personálne pripravujú aj Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktoré majú v správe 16 cintorínov vrátane rozptylovej lúky v mestskej časti Kremnička. Už počas víkendu 25. a 26. októbra očakávajú zvýšenú návštevnosť cintorínov, ktoré sú otvorené nepretržite.
„Aj tento rok vyzývame obyvateľov, aby pristupovali k úprave hrobového miesta ekologicky. Z ohľaduplnosti k prírode im odporúčame jednoduchosť, aby namiesto umelých kvetov využívali predmety z prírodných materiálov, vence z čečiny a živé kvety. Obrovské množstvo nerozložiteľných plastov, ktoré sa dokážu nahromadiť práve v období sviatkov, spôsobuje prírode veľké problémy,“ pripomína ZAaRES.
O zabezpečenie pokojného priebehu sviatočných dní, organizáciu a usmerňovanie dopravy i parkovania v okolí cintorínov sa postarajú príslušníci mestskej a štátnej polície.
„Mestská polícia (MsP) sa bude vo zvýšenej miere venovať lokalitám, kde dochádza k parkovaniu motorových vozidiel, s cieľom regulácie dopravy, ochrany a zvýšeného dohľadu nad osobami, a to najmä vo večerných hodinách a za zníženej viditeľnosti. Vykonáme aj bezpečnostnú akciu zameranú na viditeľnosť chodca. Zároveň budeme apelovať na návštevníkov, aby nenechávali svoje cennosti na viditeľnom mieste vo vozidlách a dávali si pozor na osobné veci,“ upozornil náčelník MsP Viliam Pischko.
Tento rok dôjde v sviatočnom období opäť k dočasnej zmene organizácie dopravy a úprave dopravného značenia na Karlove, v smere od Matuškovej ulice na parkovisko rímskokatolíckeho cintorína od vrchnej brány. Od 23. októbra do 2. novembra bude návštevníkom umožnený vjazd a parkovanie. Počítať treba aj so zmenou dopravného značenia na Podlavickej ceste pod cintorínom.
