Trh v Prievidzi upozornil na lokálne produkty
Autor TASR
Prievidza 6. mája (TASR) - Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi sa v stredu zmenila na trhovisko. Trh s výrobkami z múky, zemiakov či mlieka od miestnych producentov upozornil i na dostupnosť a využívanie lokálnych potravinových produktov, ako ich udržateľnosť.
Nátierku z bôbu na lokálny trh pripravilo Denné centrum (DC) Bôbar v Prievidzi. „Bôb je vlastne prvá plodina, ktorá sa začala pestovať pred 8000 rokmi a putovné kmene ju pestovali preto, lebo bola lacná a vedela zasýtiť,“ povedala Helena Píšová z DC. Pripomenula, že i Prievidžanov prezývajú bôbari. „Deti bôb určite nepoznajú, lebo ho nepoznajú ani dospelí, ani ich rodičia. Poznáme ho len my starší. Zoznámila som sa s ním až v Prievidzi a prvé stretnutie s ním som mala vlani v Tatrách, kde sme prezentovali Prievidzu krojom a bôbom,“ priblížila Píšová.
Škôlka na sídlisku Kopanice je už dlhoročne zapojená programu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica pod názvom Zelená škola a už druhý rok sa venuje téme potravín, ozrejmila jej riaditeľka Darina Pračková. „Máme tu výrobky z rybej farmy, rajčiny, zeleninu, ovocie, syry, vajíčka z farmy, sú tu i výrobcovia pekárenských výrobkov,“ vymenovala riaditeľka a podotkla, že lokálnych producentov potravín je v regióne dostatok.
Potraviny od lokálnych výrobcov škôlka i využíva pri stravovaní detí. „Rokovali sme s naším zriaďovateľom. Naším cieľom i počas týchto dvoch rokov bolo zvýšiť podiel dodávateľov lokálnych potravín, čo sa nám podarilo o desať percent. Sme na dobrej ceste, trochu nám robí problém verejné obstarávanie, ale mesto je naklonené tejto problematike,“ ozrejmila Pračková.
Primátorka Katarína Macháčková vyzdvihla, že MŠ na Ceste Vl. Clementisa uprednostňuje lokálnych výrobcov, mesto podľa nej cíti i spoločenskú zodpovednosť, aby ich práve zapojila do kolobehu dodávky tovarov. „Určite majú tieto tovary svoju kvalitu, blízkosť, lebo poznáme ich výrobcov a záleží im na tom, aby naši najmenší mali tie najlepšie a najkvalitnejšie potraviny. Rovnako postupujeme aj v prípade iných subjektov. Keď máme možnosť ovplyvniť výber, vždy siahneme po lokálnom producentovi,“ dodala.
