Trhovisko Miletičova je opäť otvorené, platia však viaceré pravidlá

Bratislava 24. apríla (TASR) – Trhovisko Miletičova v bratislavskom Ružinove je od piatka opäť otvorené pre verejnosť. Mestská časť tak urobila po uvoľnení niektorých opatrení v súvislosti s novým koronavírusom. Samospráva však zároveň všetkých nakupujúcich žiada o dôsledné dodržiavanie prísnych pravidiel, ktoré pre otvorenie trhoviska platia.



"Okrem pravidiel, ktoré sú logické, ako je nosenie rúšok alebo dezinfekcia rúk, je asi najväčším obmedzením to, že pohyb na trhovisku medzi stánkami môže byť len jednosmerný. Čiže stánky budú ohradené, bude jeden vstup a jeden výstup a ľudia budú musieť 'v hadíku' prejsť okolo všetkých stánkov za radom a pohybovať sa v jednom smere," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Obmedzená je tiež návštevnosť trhoviska, vpustiť naň je možné naraz 150 zákazníkov. Obmedzenia sa tiež týkajú otváracích hodín. Počas týždňa je čas medzi 9.00 a 11.00 h vyhradený výlučne na nakupovanie pre seniorov nad 65 rokov, mimo tohto času majú vstup na trhovisko zakázaný, čo vyplýva z rozhodnutia platiaceho pre všetky obchody v krajine. V nedeľu bude trhovisko zatvorené.



Na trhovisku si mohli návštevníci od polovice marca až donedávna nakúpiť chlieb, syry, vajíčka, mäso či drogériu, avšak len v uzavretých malých predajniach. Predaj bol možný len cez okienko, respektíve do obchodu mohli zákazníci vstupovať len po jednom, pričom museli mať rovnako ako predajcovia ochranné rúško. Povolenie predaja sa však netýkalo pultového predaja ovocia a zeleniny či predaja kvetov.



Staré Mesto otvorilo verejný trh na Žilinskej ulici už v polovici týždňa. Mestská časť ho pred otvorením vyčistila a vydezinfikovala, aktuálne na ňom platia viaceré pravidlá. Je potrebné dodržiavať dvojmetrový odstup medzi zákazníkmi, treba nosiť rúška alebo adekvátnu náhradu, dezinfikovať si ruky a dodržiavať vyznačený smer pohybu po trhovisku. Otvoriť trhovisko na Mlynarovičovej ulici plánuje v blízkej dobe Petržalka. Nové Mesto už začiatkom týždňa otvorilo niektoré prevádzky tržnice na Trnavskom mýte, v najbližších dňoch by sa k nim mohli pridať ďalšie.