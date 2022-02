Trhovisko na Spartakovskej v Trnave funguje, no bude sa sťahovať

Trnava 11. februára (TASR) – Trhovníci v Trnave sa zatiaľ nevedia stotožniť so zámerom mesta presťahovať mestské trhovisko. Po desaťročiach pri mestskom zimnom štadióne na Spartakovskej ulici by malo fungovať pravdepodobne na Trojičnom námestí. Trhovníci poukazujú na neexistujúce zázemie v centre mesta a tiež, ako uviedla ich zástupkyňa Dáša Tóthová, na nedostatok komunikácie s nimi.



„V januári sme od Správy majetku mesta Trnava (SMMT) dostali písomnú informáciu, že v rámci vzniku novej rezidentskej parkovacej zóny na Spartakovskej ulici od 1. marca sa s plochou trhoviska počíta na vznik parkovacích miest. Uvádza, že trhovisko sa v priebehu roka presunie na zatiaľ bližšie nešpecifikované miesto,“ opísala Tóthová.



Mesto už dávnejšie hovorilo o predstave štýlového trhoviska na centrálnom námestí. Primátor Peter Bročka v decembri 2021 uviedol, že trhy by sa tam mali konať od jari pravdepodobne na Trojičnom námestí, mesto pracuje na podobe ľahkých prenosných stánkov. V piatok radnica na svojom webe v reakcii uviedla, že kroku bude predchádzať intenzívna príprava a komunikácia s predajcami. „O podrobnostiach či termíne presunu je teraz ešte predčasné hovoriť. Predajcovia sa nemusia obávať žiadneho výpadku, o zmene budeme informovať včas vopred a do tohto procesu budú zapojení, a zároveň bude prechod na nové miesto plynulý, takže nehrozí, že by nemali kde predávať,“ uviedol viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík. Parkovanie, prístup k vode a sociálnym zariadeniam má byť pri novom riešení samozrejmosťou.



Otázku avizuje otvoriť na nadchádzajúcej schôdzi mestského zastupiteľstva poslanec, nezávislý kandidát na primátora Marián Galbavý. Uviedol, že miesto mestského trhoviska je ustanovené všeobecne záväzným nariadením (VZN), pred sťahovaním je nutné ho zmeniť. Dodal, že ak by sa trhovníci sami neozvali, poslanci by o tomto probléme ani nevedeli. „Meniť pred sezónou pravidlá hry nie je vhodné,” povedal. Treba podľa neho hľadať nové vhodné umiestnenie trhoviska, no v spolupráci s trhovcami aj obyvateľmi Trnavy. O využití dvoch priestorov, ktoré by mohli slúžiť ako trhovisko, už aj sám rokoval s majiteľmi.



Trhovisko nateraz funguje štandardne. „V tomto roku sme sa rozhodli, že nebudeme od predajcov žiadať platbu za predajné miesto, keď pravdepodobne trhovisko na Spartakovskej nebude počas celého roka. Predajcov sme o tom informovali. Stačí im povolenie na predaj na trhovisku, ktoré vyžaduje legislatíva. Každý, kto si príde vybaviť toto povolenie, vie, že dostane 'svoje' miesto a ušetrí tým 120 eur za jeden stôl. Prezentovať tento ústretový krok ako ohrozenie ich možnosti predaja je zavádzajúce a zbytočne to prispieva k nedorozumeniam,“ reagovala riaditeľka SMMT Lenka Klimentová.



Na mestské trhovisko v Trnave chodia predávať svoje produkty pestovatelia nielen z okolitých obcí, ale aj zo vzdialenejších, najmä z okolia Galanty. Neistota ich podľa Tóthovej, ktorá dochádza z Nesvád v okrese Nové Zámky, môže doviesť k vyhľadaniu odbytiska v inom meste. Strata dobrých trhovníkov sa podľa Galbavého bude nahrádzať iba ťažko. Obom stranám, trhovníkom i mestu, ako zhodne deklarujú, pritom ide aj o zachovanie statusu trhového mesta, ktoré má Trnava od stredoveku.