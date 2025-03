Trhovisko v Novej Bani čaká revitalizácia

Nová Baňa 7. marca (TASR) - Mestské trhovisko v centre Novej Bane čaká revitalizácia. Verejné priestranstvo bude po obnove nielen krajšie, ale aj ekologickejšie, realizované tu totiž budú vodozádržné opatrenia.



"Budú tam použité vodozádržné prvky spojené s rekonštrukciou súčasného pódia, ktoré bude plniť funkciu so zelenou strechou. Za pódiom bude vybudovaná zelená stena, ktorá nám prinesie odhlučnenie, zároveň aj esteticky vizuálnejší efekt do toho prostredia," priblížila manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová. Dodala, že dažďová voda zo striech bude zvedená do retenčnej nádrže, ktorá bude plniť funkciu závlahy zelených prvkov.



Na realizáciu projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 246.600 eur z Programu Slovensko. Mesto už podpísalo zmluvu s vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác, ktoré by mali trvať do šiestich mesiacov. K prebratiu staveniska by malo prísť začiatkom marca, obnovu by chceli podľa Šubovej stihnúť do termínu konania tradičného Novobanského jarmoku.