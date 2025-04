Trhovisko v Novej Bani dočasne presunuli do areálu centra voľného času

Nová Baňa 14. apríla (TASR) - Mesto Nová Baňa dočasne presunulo mestské trhovisko do areálu centra voľného času. Dôvodom je rekonštrukcia tržnice. „Trhy sa budú konať v štandardných dňoch ako predtým, a to v stredu, piatok a v sobotu,“ informovala novobanská samospráva s tým, že trhovisko tu bude podľa odhadov štyri mesiace.



Lenka Šubová z novobanského mestského úradu pred časom priblížila, že revitalizácia mestskej tržnice prinesie do tohto priestranstva aj nové ekologické prvky, realizované tu totiž budú vodozádržné opatrenia. Dažďová voda zo striech bude zvedená do retenčnej nádrže, ktorá bude plniť funkciu závlahy zelených prvkov.



Na realizáciu projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 246.600 eur z Programu Slovensko. Obnovu priestranstva by chceli stihnúť do termínu konania tradičného Novobanského jarmoku na jeseň tohto roka.