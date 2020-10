Tri grácie chce Liptovský Mikuláš vrátiť na Námestie mieru

Liptovský Mikuláš 30. októbra (TASR) - Súsošie Tri grácie, ktoré do roku 2016 zdobilo Námestie mieru v Liptovskom Mikuláši, čaká na opätovnú inštaláciu v depozitári mestského múzea. Nainštalovať ho chcú do novej fontány, ktorá je súčasťou revitalizácie námestia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Nová fontána aj s Troma gráciami by mala byť umiestnená asi 30 metrov od pôvodného miesta, kde stála pred štyrmi rokmi. "Dielo chceme umiestniť do priestoru ako súčasť vodného prvku. Bude osadené na podstavec, aby sa vyzdvihla jeho dominancia. Súsošie bude lemované tryskami v úrovni dlažby. K tomu je však potrebné dobudovanie strojovne s príslušným technologickým zázemím," priblížila hovorkyňa.



Radnica navrhuje realizáciu fontány v rozpočte pre rok 2021. O vrátení Troch grácií na námestie tak rozhodnú poslanci pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Predpokladaný náklad na dodávku a montáž technologických zariadení, zemných prác aj základových konštrukcií fontány by mal byť 130.000 eur. Mesto plánuje aj revitalizáciu okolia fontány.



"V prípade, že poslanci pri schvaľovaní v rozpočte na nasledujúci rok ponechajú finančné prostriedky na realizáciu fontány so súsoším, Tri grácie by mohli na námestí opäť stáť už počas nasledujúceho roka. Na súsošie sa bol v depozitári Múzea Janka Kráľa pozrieť reštaurátor, podľa ktorého je v zachovalom stave a pre opätovné osadenie do exteriéru si vyžaduje len drobné úpravy. Jeho patina bude zapadať do moderného priestranstva námestia a pripomínať históriu niekdajšieho Námestia mieru," dodala hovorkyňa.