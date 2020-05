Tri gymnáziá majú šancu na reštart, poslanci im na to dali tri roky

Banská Bystrica 21. mája (TASR) – Trom gymnáziám, ktorým v posledných rokoch najvýraznejšie poklesli počty študentov, sa rozhodli podať pomocnú ruku poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Na rokovaní vo štvrtok v Banskej Bystrici odhlasovali namiesto ich zatvorenia trojročný plán rozvoja, ktorý je šancou na ich "reštart". Ide o Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani, Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine a detvianske gymnázium.



Školy tak majú tri roky na to, aby dokázali do svojich lavíc prilákať študentov. Potrebné dofinancovanie krajskí poslanci znížili na 30.000 eur. Ak sa školám podarí ušetriť, kraj im sumu šetrenia zdvojnásobí a vráti v podobe dotácie na ďalší rozvoj. Na nasledujúci školský rok im zvýši maximálne počty žiakov, ktorých budú môcť prijať do prvých ročníkov. Viac peňazí tak môžu získať aj od štátu z normatívu.



"Nechceme ísť cestou zatvárania škôl, ale ich rozvoja. Preto sme sa rozhodli vypracovať a predložiť zastupiteľstvu stratégiu, ktorá pri každom z troch regionálnych gymnázií počíta so zvýšením maximálneho počtu žiakov prvých ročníkov, znížením prevádzkových nákladov na budovy a vznikom komisie na záchranu školy," reagoval predseda BBSK Ján Lunter.



Ako dodal, plán počíta so zainteresovaním riaditeľa školy, zástupcu rady školy a rodičov, dvoch poslancov BBSK za príslušný okres a zástupcu Úradu BBSK v komisii, ktorá sa má aktívne zaoberať záchranou gymnázia.



"Je dobré, že sme schválili materiál na záchranu gymnázií v Krupine, Detve a Novej Bani. Verím, že to bude silný impulz nielen pre samotné školy, ale najmä pre obyvateľov regiónov. Záleží nám na tom, aby i v menších regiónoch bolo gymnaziálne štúdium dostupné," konštatoval poslanec za volebný obvod Krupina Maroš Skopal.



Krajský poslanec zo Žarnovice Ján Havran je presvedčený, že schválený materiál je dobrým predpokladom na to, aby novobanské gymnázium mohlo naďalej plniť svoje poslanie.



"Vopred stanovené podmienky považujem za férovú ponuku BBSK všetkým, ktorí sa snažia o zachovanie a rozvoj našej školy. Nemám obavu z toho, že by v budúcnosti mala problémy so splnením nastavených podmienok. Poskytuje kvalitné vzdelávanie a patrí medzi najlepšie gymnáziá v kraji," zdôraznil Havran.



Plán na pomoc trom regionálnym gymnáziám našiel podporu naprieč politickým spektrom v BBSK. Do školského roku 2023/2024 počíta so zvýšením počtu žiakov v jednotlivých školách na 114. Aktuálne navštevuje gymnázium v Detve 85 žiakov, v Krupine 82 a novobanské gymnázium 84 študentov.